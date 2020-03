De politie heeft zaterdagavond in een huis in Etten-Leur meerdere doden gevonden. Het gaat mogelijk om een misdrijf en om vier doden in totaal, twittert de politie.

De vier zijn vermoedelijk de bewoners van het huis. Het onderzoek aan de Dasseburcht is nog in volle gang, aldus de politie. Naast een team van politiemensen staan er witte busjes bij het huis, van waaruit het onderzoek plaatsvindt.

Volgens Omroep Brabant werd eerder zaterdagavond, rond kwart over zes, de brandweer opgeroepen voor een 112-melding van stankoverlast in de straat. De precieze link met de vier doden is vooralsnog onduidelijk.