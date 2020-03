In het Drentse Wijster heeft zaterdagavond een zeer grote brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Attero. Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen in verband met de grote hoeveelheid rook die bij de brand vrijkwam.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe stonden blokken restproduct van kunststof in brand bij het afvalverwerkingsbedrijf. De stapels zijn 10 meter hoog en hebben een afmeting van 30 bij 60 meter.

Er was een Grip-1 uitgegeven, wat inhoudt dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt. Rond 21.00 zaterdagavond heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen en het sein brand meester gegeven.

De rook trok in de richting van het Overijsselse Dedemsvaart. De veiligheidsdiensten adviseerden omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en stuurden een lokale NL-Alert uit. Een meetploeg van de brandweer verrichtte metingen naar eventuele giftige stoffen in de rook.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

Eerdere brand bij afvalverwerker zorgde voor stankoverlast

Het is niet de eerste keer dat er een brand woedt bij de afvalverwerker. In januari 2019 brak brand uit in een loods waar plastic werd opgeslagen.

Ook dit was een grote brand: het nablussen heeft dagen in beslag genomen. De omgeving van het bedrijf kampte dagenlang met stankoverlast.