Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zaterdagmiddag als voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het Grand Hotel Central per direct gesloten nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest op een van de kamers werd gehouden door 24 jongeren. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Het besluit is genomen op basis van de noodverordening en het samenscholingsverbod die in de stad gelden als maatregel om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Zolang de noodverordening in stand is, blijft het hotel dicht, zo meldt de gemeentewoordvoerder.

Een woordvoerder van het hotel laat aan NU.nl weten dat er preventieve maatregelen waren getroffen voordat het feest werd gehouden. Dit zou onder meer gaan om de inzet van meer portiers en extra camera's.

De groep jongeren zou echter "op geraffineerde wijze" langs de bewaking gekomen zijn. De jongeren hielden het feest in een kamer van het hotel en overtraden hiermee het samenscholingsverbod.

Naast de overtreding van het samenscholingsverbod maakten de jongeren zich schuldig aan ernstige misdragingen door alcohol te drinken, drugs te gebruiken en brandjes te stichten in het trappenhuis.

Jongeren zijn direct het hotel uitgezet

Toen het management doorhad wat er gebeurde, zijn de jongeren direct het hotel uitgezet en is de politie gealarmeerd.

Volgens de hotelwoordvoerder zouden er meteen maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen. Het hotel hoopt dan ook dat het besluit van de burgemeester nog teruggedraaid kan worden.

De gemeentewoordvoerder laat weten dat het hotel bezwaar kan maken tegen het besluit van Aboutaleb. "Maar de maatregelen zijn er niet voor niets. We willen aangeven dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven om verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Dit besluit vloeit daaruit voort."

Indien het besluit van de burgemeester wordt teruggedraaid, zal dat later bekend gemaakt worden.