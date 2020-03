Het weekend begint net als de afgelopen dagen zonnig, maar naarmate de dag vordert drijven steeds meer wolken het land binnen. De temperatuur schommelt tussen de 9 en 15 graden.

In de afgelopen nacht heeft het in tegenstelling tot in voorgaande nachten niet gevroren. Aan de kust werden minimumtemperaturen van 5 graden gemeten.

In de ochtend is het overwegend zonnig. Pas vanaf de middag drijven vanaf zee wolken het land binnen, waar vooralsnog geen neerslag mee gepaard lijkt te gaan.

Het weerbeeld voor zondag ziet er na een wisselvallige nacht vooral zonnig uit. Opnieuw kunnen er vanaf de middag stapelwolken het land binnendrijven. Mogelijk zit daar wat nattigheid bij.