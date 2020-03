Richard de Bree uit Beverwijk kon medio maart zijn geluk niet op toen hij met zijn metaaldetector een gouden ring opspoorde. Twee weken later liep De Bree een echtpaar uit dezelfde plaats tegen het lijf, raakte hij met hen aan de praat en ontdekte de hobbyist dat de gouden ring die hij vond, van de man was die hij zojuist ontmoette: Johan Provenzano was de ring acht jaar eerder kwijtgeraakt.

De Bree had de ring gevonden in een speelplaats in Beverwijk. Binnenin de ring was de naam "Bertie' gegraveerd, tezamen met de trouwdatum van het vermeende echtpaar, schrijft NH Nieuws vrijdagavond.

Bertie, de vrouw van Johan, kon het niet geloven toen De Bree haar een foto toonde van de ring. "Zoiets vergeet je de rest van je leven niet", voegt Johan toe.

Het echtpaar is vastbesloten om de goudeerlijke vinder een geldbedrag te geven. Volgens De Bree hoeft dat niet. "Het gaat om de dankbaarheid, daar doe ik het voor", zegt hij in gesprek met de regionale omroep.