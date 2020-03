In verband met het coronavirus heeft Zeeland besloten om toeristische nachtverblijven vanaf maandag 30 maart niet meer toe te staan. "Het is namelijk geen vakantietijd, maar crisistijd", schrijft de Veiligheidsregio Zeeland vrijdagavond op zijn website.

Het verbod gaat maandag om 12.00 uur in. Er is gekozen om de maatregel over het weekend heen te tillen om de aanwezige toeristen niet te overvallen.

De veiligheidsregio maakt zich zorgen door het groeiende aantal toeristen in de provincie, terwijl de zorg in Zeeland - net als in de rest van het land - onder grote druk staat.

"De toestroom van een groot aantal bezoekers betekent dat deze druk onverantwoord groot wordt", licht de Veiligheidsregio Zeeland toe. "Het risico op een tekort aan deze zorgcapaciteit is niet acceptabel en zou ook een risico vormen voor die bezoekers."

Ook dagjesmensen wordt gevraagd om niet naar de provincie te komen. Door openbare toiletten op toeristische plekken te sluiten hoopt de veiligheidsregio een bezoek aan Zeeland onaantrekkelijk te maken.

Uiterlijk 10 mei worden de maatregelen opnieuw beoordeeld.

