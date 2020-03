Vrijdag wordt het vooral in het zuidoosten van het land warm. In die regio kunnen temperaturen van om en nabij de 16 graden gemeten worden.

Overdag is het overal in het land vooral zonnig en vrijwel windstil. Het kwik stijgt in de meeste plaatsen tot zo'n 13 of 14 graden; alleen in het Waddengebied is het met amper 10 graden iets koeler.

Later op de middag kunnen er lokaal stapelwolken ontstaan. Het blijft echter droog en vanaf de avond klaart het langzaamaan op.

In de nacht van vrijdag op zaterdag staat er geen wolk aan de lucht en is het helder. De zaterdag gaat ook zonnig van start, maar in de loop van de dag drijven vanuit het noorden en westen wolkenvelden het land binnen. Daar lijkt vooralsnog geen neerslag bij te zitten.