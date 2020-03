Het miljardenproject Zuidasdok, waarbij de A10 wordt ondertunneld en station Amsterdam-Zuid wordt uitgebreid, gaat langer duren en meer geld kosten. Na een half jaar onderzoek naar de noodzaak van het project is de conclusie dat het in dezelfde vorm moet worden voortgezet, blijkt donderdag uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Van Nieuwenhuizen zegt dat het advies in het rapport woensdag besproken is. "De conclusie van het rapport is integraal omarmd", laat de minister weten. "Er is besloten om de doelstellingen van het project gezamenlijk door te zetten."

Wel is er nog 700 miljoen tot 1 miljard euro nodig. Er wordt nog gekeken hoe dit bedrag betaald moet worden. Omdat de aannemer eerder zei het werk niet volgens de eerder gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren, is besloten om het project in zogenoemde werkpakketten op te delen. Hierdoor is het contract met de aannemer beëindigd en wordt er een nieuwe aanbesteding gedaan.

Het gevolg is dat het project vertraging oploopt. "Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid, maar de huidige verwachting is dat het laatste pakket tussen 2032 en 2036 wordt opgeleverd", schrijft Van Nieuwenhuizen. Volgens een eerdere planning zou het project in 2028 afgerond worden.

De gemeenteraad van Amsterdam, de raad van de Vervoerregio Amsterdam en de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn inmiddels door Van Nieuwenhuizen ingelicht.