Bij een brand in Safaripark Beekse Bergen zijn in de nacht van woensdag op donderdag tien dieren om het leven gekomen. Volgens de politie is de brand aangestoken.

De brand in het dierenpark in Hilvarenbeek woedde in twee houten buitenverblijven en een stal op het terrein.

Als gevolg van de brand zijn in totaal tien antilopes gedood. Het gaat om twee koedoes en acht impala's. De dieren werden dood in hun verblijf aangetroffen nadat de brand geblust was.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en gaat onder meer de beelden van de bewakingscamera's bekijken. Ook worden ooggetuigen opgeroepen om zich te melden.