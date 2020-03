Shahid B., de man die vorig jaar een agent bewusteloos sloeg toen de diender een trouwstoet controleerde, is voorlopig op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is donderdag geschorst vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man, schrijft onder meer RTV Rijnmond.

B. is in zijn jeugd eerder veroordeeld. Tijdens een eerdere zitting dit jaar bleek dat hij grote schulden heeft en in een traject voor begeleid wonen zit. Naar dit traject keert hij voorlopig terug in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de man voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook wil justitie dat B. alsnog een eerdere voorwaardelijke straf van twaalf maanden cel uitzit, omdat hij vorig jaar met het geweldsdelict de voorwaarden heeft geschonden.

Het incident vond op 30 augustus plaats in Rotterdam. Deelnemers aan een trouwstoet veroorzaakten toen veel overlast, waarop de politie moest ingrijpen. De politieman die een van de gasten van de trouwerij wilde aanhouden, is vervolgens hard op het achterhoofd geslagen door B. Hij liep daarbij een whiplash op.

B. is de broer van de bruid. Ook de bruidegom, diens vader en de moeder van de bruid zijn aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Er waren beelden van de klap verspreid, maar het drietal probeerde alsnog de arrestatie van B. te voorkomen.