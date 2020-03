Nederland moet nieuwe maatregelen nemen om te voorkomen dat Vietnamese kinderen uit de opvang verdwijnen en slachtoffer worden van mensenhandel. Op dit moment verdwijnt 97 procent van de kinderen die worden opgenomen.

"De vermoedens dat een groot deel van deze kinderen in handen komen van mensenhandelaren of mensensmokkelaars is hiermee bevestigd", schrijft Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen Herman Bolhaar.

Hij baseert zich op een recent gepubliceerd onderzoek van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en de Analyseproeftuin Migratieketen (APM).

Radioprogramma Argos en dagblad NRC berichtten vorig jaar maart dat ten minste zestig Vietnamese kinderen tussen 2013 en 2017 waren verdwenen uit de beschermde opvang. Zij waren daar geplaatst omdat zij het risico liepen om slachtoffer te worden van mensensmokkel of mensenhandel.

EMM en APM concluderen dat daar de laatste twee jaar ten minste nog twintig Vietnamese kinderen bijkwamen. In totaal zouden 1.750 kinderen zijn verdwenen. Het gros zou in het Verenigd Koninkrijk terechtkomen.

Bolhaar roept op tot nieuwe maatregelen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd. De Nederlandse Staat is ook verantwoordelijk voor deze kinderen." Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol laat in een reactie weten dat het onderwerp nationaal en internationaal op de agenda staat.