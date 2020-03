Een 23-jarige inwoner van Almelo is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor meervoudige poging tot doodslag. Zo schoot hij onder meer op drie gasten van een bruiloft in Beckum, een dorp in de gemeente Hengelo.

De man kreeg op de bruiloft, die op 2 februari 2019 plaatsvond, ruzie met enkele gasten. Er ontstond een worsteling, waarbij de dader op de grond belandde. Hij gebruikte zijn vuurwapen naar eigen zeggen uit noodweer.

De bruiloft werd gehouden in een grote zaal en er waren enkele honderden gasten aanwezig. Drie personen raakten gewond doordat de dader om zich heen schoot. De man loste op de parkeerplaats nog enkele schoten, waarna hij met twee medeverdachten in een huurauto vertrok.

Een half jaar eerder, op 8 juni 2018, maakte de man zich ook schuldig aan een poging tot doodslag in zijn woonplaats. Hij schoot toen een man tweemaal in het bovenlichaam. Hierna vluchtte hij naar Turkije en na de tweede schietpartij was hij ook lange tijd onvindbaar voor politie en justitie.

Schutter handelde niet uit noodweer

De rechtbank Overijssel neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen verantwoordelijk nam voor zijn daden. Ook stelt de rechtbank dat uit niets blijkt dat hij op de bruiloft uit noodweer handelde. De twee medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Volgens de officier van justitie maakte de man zich in Almelo schuldig aan poging tot moord, maar dat acht de rechtbank niet bewezen wegens gebrek aan bewijs. Daardoor komt de opgelegde celstraf drie jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De Almeloër moet zijn slachtoffers, onder wie een 71-jarige vrouw die ernstig buikletsel opliep, in totaal bijna 60.000 euro aan schadevergoedingen betalen.