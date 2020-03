De tbs-kliniek in de Zuid-Hollandse plaats Poortugaal heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 20.000 euro opgelegd gekregen voor een dodelijk ongeval op de werkvloer. Een 25-jarige medewerker werd in 2017 door een patiënt neergestoken met een schaar.

Tbs-kliniek FPC de Kijvelanden wordt verweten als werkgever niet genoeg te hebben gedaan om voor een veilige werksituatie te zorgen. Het slachtoffer, dat nog in zijn inwerkperiode zat, was pas acht dagen in dienst toen het ongeval op 3 februari 2017 plaatsvond.

Een psychiatrisch patiënt met tbs kreeg van de onervaren medewerker een schaar, terwijl dat eigenlijk volgens de regels niet was toegestaan. De dader, die achteraf onder invloed van ritalin bleek te zijn geweest, is vorig jaar veroordeeld voor doodslag. Hij heeft tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.

De Inspectie SZW meldt dat het arbeidsongeval het resultaat van een samenloop van omstandigheden is. Zo werd het slachtoffer vanwege een personeelstekort ingezet als een "volledig opgeleide en ingewerkte kracht" en waren er onvoldoende maatregelen tegen agressie op de werkvloer getroffen.

Het slachtoffer is volgens het OM blootgesteld aan meer risico's dan toelaatbaar was volgens de Arbeidsomstandighedenwet. "Indien de kliniek deze wet nauwgezet zou hebben nageleefd, dan zou het gevaar voor de werknemer aanzienlijk geringer zijn geweest en zou het ongeval waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden."

FPC de Kijvelanden heeft daarom een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd gekregen. De boete is betaald en er is daarnaast een regeling getroffen met de nabestaanden. Het OM meldt hier genoegen mee te nemen, omdat de kliniek erkent dat er iets is misgegaan en maatregelen heeft genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.