Het aantal patiënten dat als gevolg van een besmetting met het coronavirus op de intensive care is beland, is maandag opnieuw opgelopen. In totaal ligt het aantal nu op 487, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Voorzitter van de NVIC Diederik Gommers zegt in gesprek met RTL Nieuws dat de vereniging het aantal "te hoog" vindt. "Wij hielden rekening met duizend coronapatiënten op de intensive care aan het einde van deze week", aldus Gommers.

Het aantal COVID-19-patiënten dat op de ic wordt opgenomen stijgt nog iedere dag, vooral in de provincie Noord-Brabant. "Ik had liever gehad dat we eind deze week vijfhonderd patiënten hadden, maar als dit aantal op maandag al is bereikt dan gaat het te hard", zegt Gommers tegen RTL Nieuws.

In principe waren er op de intensive cares in Nederland zo'n 350 plekken beschikbaar voor ernstig zieke coronapatiënten. Inmiddels is er echter opgeschaald naar zo'n 575 plaatsen.

Oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins zei afgelopen woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het kabinet van plan was om op te schalen naar vijftienhonderd plaatsen op de intensive cares. Ook worden sommige patiënten uit Noord-Brabant al verdeeld over ziekenhuizen in andere regio's in Nederland, om de zorg in Brabant te ontlasten.