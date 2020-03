De centrale eindexamens in het vmbo, havo vwo en gymnasium in mei gaan niet door vanwege het coronavirus, laat het ministerie van Onderwijs dinsdagochtend weten. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen.

"In deze tijd van crisis is het niet meer mogelijk om ook nog de centrale examens te maken, maar we borgen de waarde van de diploma’s door de schoolexamens af te ronden", Minister Arie Slob (Onderwijs) in een toelichting.

De eindexamens worden vanaf 7 mei gehouden, maar sinds het kabinet de coronamaatregelen maandag heeft aangescherpt, ontstond er onrust bij docenten en schoolbesturen.

Tot 1 juni mogen groepen van groter dan drie personen niet samenkomen, of in ieder geval minimaal anderhalve meter afstand houden. Dat is lastig in een grote zaal met leerlingen waar de eindexamens vaak worden gehouden.

Slob roept scholen op om in lijn met de verscherpte coronamaatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om deze examens af te ronden.

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en opdrachten op de bovenbouw die meetellen met het eindcijfer. De meeste schoolexamens zijn al afgerond, de laatste ronde zou net beginnen.

Informatie over de nieuwe zak-slaagregeling, herkansingen en de mogelijkheid van beroep volgt nog. Slob benadrukt dat leerlingen die zijn geslaagd een volwaardig diploma krijgen waarmee zij een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma's zijn ook internationaal geldig.

"We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid", zei Slob.

"Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis", aldus de bewindsman.

Werkgevers en werknemers voerden de druk al op

Maandagavond voerden de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, en enkele vakbonden de druk op om in ieder geval de schoolexamens te schrappen.

Het kabinet schrapt alle evenementen tot 1 juni, de bovengrens van honderd personen wordt ook losgelaten. Groepen groter dan drie personen worden verboden, enkele uitzonderingen daargelaten.

Het was daarom voor de sociale partners al snel duidelijk dat de eindexamens, die vaak in een grote zaal worden gemaakt, niet door kunnen gaan. "Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er deze week leerlingen schoolexamens gaan maken. Dat kun je niet verwachten", zei voorzitter van onderwijsbond AOb Eugenie Stolk. Ook de VO-Raad liet weten dat de centrale examens moeten worden geschrapt.

Het coronavirus in het kort