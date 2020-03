De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 25-jarige man uit Rotterdam gearresteerd na een gevaarlijke achtervolging, die voor een groot deel in Den Haag plaatsvond. De man bleek bij controle nog een celstraf van 33 dagen open te hebben staan en ging er daarom vandoor.

De achtervolging begon op de Callandstraat in Den Haag en eindigde op de Soetendaalsekade in Rotterdam.

Agenten kwamen er bij een controle op de Callandstraat achter dat de man nog een celstraf had openstaan en vroegen hem uit de auto te stappen. Daarop ging de man er met de auto vandoor.

Hij reed via het Schenkviaduct naar de A12. "De afrit naar de A4 in de richting van Rotterdam was afgesloten, maar dat weerhield de verdachte er niet van om door te rijden. Met hoge snelheid reed hij tussen de pionnen van de wegwerkzaamheden door", zo meldt de politie.

De automobilist veroorzaakte zo een gevaarlijke situatie voor onder andere de medewerkers van de wegwerkzaamheden. Zij hebben aangifte gedaan.

Uiteindelijk reed de verdachte op de Soetendaalsekade in Rotterdam tegen een aantal geparkeerde auto's op en kon hij aangehouden worden. In zijn auto werd ook een hoeveelheid harddrugs aangetroffen.

De man moet zijn celstraf uitzitten. Daarnaast is zijn rijbewijs ingevorderd en wordt hij verdacht van poging tot doodslag, handelen in drugs, gevaarlijk rijgedrag en het negeren van een stopteken.