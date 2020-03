In een hotel in Santpoort-Noord heeft zaterdagochtend een zeer grote brand gewoed. De enkele tientallen gasten die in het hotel verbleven zijn ongedeerd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland stond het dak boven het restaurantgedeelte in de brand. De brandweer moest flink opschalen om het vuur het hoofd te kunnen bieden. Rond 7.00 uur was de brand weer onder controle.

In het hotel verbleven tientallen gasten. Zij konden allemaal uit het hotel komen en worden opgevangen en gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Uiteraard wordt er bij het opvangen van de gasten rekening gehouden met de 1,5 meter-regel die de coronavirus-uitbraak voorschrijft, zegt de woordvoerder. "Maar voor nu is vooral van belang dat de gasten veilig buiten zijn."

De brandweer werd rond 5.15 uur naar het hotel gestuurd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.