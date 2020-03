De landbouw gebruikte in het droge jaar 2018 twee en een half keer zoveel water als in het jaar ervoor, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De landbouw gebruikte in 2018 in totaal 302 miljoen kubieke meter water, een stijging van 150 procent met de 120 miljoen kubieke meter uit 2017. Akkers en graslanden werden vaker geïrrigeerd dan in eerdere jaren. De akkerbouw, goed voor een derde van het gebruikte water, had vier keer meer water nodig dan in 2017.

De helft van het door de landbouw gebruikte water werd ingezet door de veehouderij. 78 procent daarvan voor de beregening van grasland, de overige 22 procent voor drinkwater voor het vee.

Ook het drinkwatergebruik van huishoudens was relatief hoog in het droge en warme jaar 2018. Gemiddeld gebruikte de Nederlander 133 liter per persoon per dag, een jaar eerder was dat nog 125 liter. Overigens is het drinkwatergebruik de afgelopen twintig jaar gestaag gedaald, mede door het gebruik van zuinigere wasmachines en vaatwassers en spoelonderbrekers in wc's.

In 2018 viel er landelijk gemiddeld slechts 675 millimeter neerslag, normaal is dat 847 millimeter.