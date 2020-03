Dit weekend wordt gekenmerkt door veelal droge, zonnige periodes. In de ochtenden moeten forensen oppassen voor gladheid: de temperatuur daalt 's nachts tot om en nabij het vriespunt.

Zaterdagochtend heeft alleen het zuidoosten van het land te maken met zeer lichte bewolking. De enkele stapelwolken trekken gedurende de dag over de rest van het land, maar het blijft droog.

Boven het IJsselmeer en langs de kustgebieden kan een vrij krachtige wind gevoeld worden. Landinwaarts is het vrijwel windstil en met temperaturen boven de 10 graden is er normaliter sprake van perfect wandelweer. Naar buiten gaan kan nog steeds, al geldt de coronavirus-regel "houd anderhalve meter afstand van elkaar" natuurlijk ook gewoon in het bos, op de hei of waar je ook maar wilt lopen.

Ook zondag blijft het heerlijk weer, maar koelt het iets af naar een graad of 7. De kans op neerslag is nihil, al is er meer bewolking ten opzichte van zaterdag.

Meteorologen voorspellen dat het weerbeeld van zondag zich voortzet in de nieuwe week: tot en met ten minste woensdag blijft het droog, terwijl de zon en bewolking elkaar afwisselen. 's Nachts koelt het iets af en gaat het in veel regio's vriezen.