Het aantal steekincidenten onder jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar is sinds 2017 ruim verdubbeld. Dit meldt dataplatform LocalFocus vrijdag op basis van schattingen van de politie.

Vorig jaar ging het om zo'n 220 steekincidenten onder minderjarigen, in 2017 waren dat er nog ongeveer 100.

De meeste steekincidenten vonden plaats in Amsterdam en Rotterdam, zo bleek ook eerder al uit schattingen. "Of deze trend zich doorzet, is nog niet te zeggen. Maar het is zonder meer een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om een brede maatschappelijke aanpak", zo laat de politie weten.

De NOS heeft ook cijfers opgevraagd en spreekt vrijdag van 380 opgepakte verdachte jongeren in 2019. Dit waren er in 2017 nog 160.

De cijfers zijn niet gemakkelijk te herleiden, wordt wel gemeld door de politie. "De politie registreert dergelijke incidenten op verschillende manieren, afhankelijk van de zwaarte van het incident. Dat betekent dat elke zoekvraag leidt tot andere cijfers. Omdat in deze overzichten dezelfde zoekvraag is gebruikt voor meerdere jaren, is het wel mogelijk om trendmatige conclusies te trekken."

Anja Schouten, portefeuillehouder Jeugd bij de politie, stelt dat steekincidenten onder jongeren "niet nieuw" zijn, maar dat de trend hoe dan ook zorgelijk is.