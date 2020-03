Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar koning Willem-Alexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland dankbaar voor de opvang sinds hun aankomst.

Volgens de Nederlandse Voornamenbank delen niet veel Nederlanders de voornaam met de koning: het zou om slechts enkele tientallen gaan.

"Het Syrische stel heeft voor de oer-Hollandse naam gekozen om hun dankbaarheid te tonen", schrijft het ziekenhuis.

Het is niet duidelijk of Willem-Alexander het eerste kind van het gevluchte koppel is.