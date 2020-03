Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag ook in hoger beroep levenslange gevangenisstraffen opgelegd aan twee mannen voor het plegen van een dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, een poging daartoe en het schieten op agenten tijdens hun vlucht.

"Ernstige feiten die niet anders dan kil en gewetenloos gekenmerkt kunnen worden", aldus het hof. "Ongekend is het geweld dat daarbij is toegepast."

De uitspraak liet meer dan een jaar op zich wachten. Na de strafeis van twee keer levenslang van het Openbaar Ministerie (OM) in november 2018, kwamen nieuwe getuigen naar voren.

Een deel van hen verklaarde dat Benaouf A. gelogen had in zijn verklaring. De man die op 29 december 2012 het doelwit van de schutters was, wist te ontkomen en stelde Anouar B. als een van de mannen te herkennen die hem onder vuur had genomen. Ook had hij gehoord dat Adil A. erbij betrokken was. Dit zou hij volgens de getuigen verzonnen hebben.

Andere getuigen verklaarden weer te zijn benaderd door mensen rondom Anouar B. en Adil A. om tegen betaling vals te verklaren dat Benaouf A. zijn getuigenis had verzonnen.

Het hof vatte samen dat de verklaringen van Benaouf A. "onderwerp van debat" zijn geweest, maar oordeelde dat deze bruikbaar zijn voor het bewijs en dat zijn herkenning van Anouar B. betrouwbaar is.

Daarnaast is er ook steunbewijs dat Anouar B. en Adil A. in de auto zaten vanwaaruit Benaouf A. onder vuur werd genomen, zoals DNA en glassporen. Laatstgenoemde zit zelf een straf uit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Gevolg van ruzie om verdwenen partij drugs

Benaouf A. wist dus te ontkomen, maar Youssef Lkhorf (28) en Said El Yazidi (21) overleefden het schietincident niet. Het was sinds lange tijd dat Nederland met zulk heftig vuurwapengeweld werd geconfronteerd.

Een kogel werd teruggevonden in een kinderkamer en de twee motoragenten wisten het incident te overleven door zich van hun motor te laten vallen toen er op hen werd geschoten.

Het schietincident in de Staatsliedenbuurt was het gevolg van een ruzie om een verdwenen partij drugs. De wildwestschietpartij was op zichzelf weer een katalysator voor "een reeks van wraakacties met ook tal van vergismoorden tot gevolg", aldus het hof. "Dit kan bij het oordeel niet buiten beschouwing blijven."