Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag besloten af te zien van het hoger beroep in de zaak van de voormalig atletiektrainer Jerry M. De 59-jarige Rotterdammer werd op 5 maart veroordeeld tot een celstraf van achttien dagen en een taakstraf van 180 uur voor het plegen van ontuchtige handelingen bij drie minderjarige meisjes.

Het OM laat weten dat ze verschillende aspecten van het vonnis tegen elkaar hebben afgewogen.

"Vooral het feit dat het grensoverschrijdende gedrag van de verdachte niet onbestraft is gebleven en zijn behandelingstraject in hoger beroep stil zou komen te liggen, maakt dat we ons bij deze uitspraak neerleggen en afzien van verdere vervolging in hoger beroep", zo meldt het OM.

M. werkte vanaf de jaren tachtig tot enkele jaren geleden bij diverse sportclubs, waar hij minderjarige meisjes misbruikte. In het onderzoek zijn zo'n zestig personen uit de atletiekwereld gehoord.

De celstraf die M. opgelegd kreeg, is gelijk aan de tijd die M. in voorarrest heeft gezeten; hij hoeft daarom niet de gevangenis in.

De 59-jarige Rotterdammer moet zich wel verplicht laten behandelen en mag de komende drie jaar geen minderjarigen trainen en coachen. Als hij in die periode opnieuw in de fout gaat, moet hij alsnog een celstraf van 162 dagen uitzitten.