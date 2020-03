De Spaanse en Amsterdamse recherche hebben zes Nederlanders aangehouden die als huurmoordenaars betrokken zouden zijn geweest bij zeker tien moorden. Vier van hen werden in Spanje aangehouden.

Het onderzoek naar de groep werd opgestart na de moord op Abdelhadi Yaqout in Marbella in januari 2019. De man zou volgens verschillende media betrokken zijn bij de handel in drugs.

De Spaanse politie laat weten dat na ruim een jaar onderzoek, waarin nauw werd samengewerkt met de Nederlandse politie, de groep verdachten voor de moord op Yaqout in beeld kwam.

Het zou volgens de Spaanse politie gaan om een groep "zeer actieve" huurmoordenaars, die vooral in Nederland actief zou zijn geweest. De zes zouden zich laten inhuren door criminelen om onderlinge ruzies uit te vechten.

Mannen zouden moord aan het voorbereiden zijn

Eind februari van dit jaar kwam er informatie binnen dat vier leden van de vermeende criminele organisatie een liquidatie aan het voorbereiden waren in Spanje. Deze verdachten werden aangehouden toen zij vanuit Nederland de grens met Spanje passeerden.

In de auto werd in een verborgen ruimte een semiautomatisch vuurwapen gevonden, net als munitie (foto).

De andere twee mannen zijn in Nederland aangehouden. Ook hebben er huiszoekingen plaatsgevonden.

Verdachten zouden Amsterdamse criminelen zijn

Volgens Het Parool gaat het om zes Amsterdamse criminelen, onder wie de 37-jarige Jermaine B. en de 31-jarige Badr K.. Eerstgenoemde staat terecht in het proces tegen leden van Caloh Wagoh voor het opdracht geven van liquidaties op zes personen die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd.

K. was sinds januari op vrije voeten nadat de rechtbank zijn voorlopige hechtenis ophief in de zaak die draait om de moord op een man in Amsterdam in mei vorig jaar. Hij wordt daarnaast ook nog verdacht van betrokkenheid bij twee mislukte moorden.

Vorig jaar november werd bekend dat K. met zijn telefoon informatie had opgezocht over advocaat Derk Wiersum en zijn collega Bart Stapert, die beiden kroongetuige Nabil B. bijstonden. Dit gebeurde voordat Wiersum werd doodgeschoten in september vorig jaar.

De advocaat van Jermaine B., Inez Weski, zegt in een reactie nog van niks te weten. De advocaat van K. wil geen commentaar geven.