Een 52-jarige man uit Eindhoven is woensdag door de rechtbank veroordeeld tot de maximale straf van zestien jaar cel vanwege meerdere gewapende overvallen. Daarnaast moet hij de slachtoffers en benadeelden in totaal bijna 30.000 euro schadevergoeding betalen.

Tussen februari en maart 2019 overviel de man in Eindhoven een bloemist, een donutwinkel, een interieurzaak, een tankstation en drie supermarkten. Ook probeerde hij in 2018 een overval te plegen op iemand die thuis in zijn garage was en pleegde hij een overval op een casino in Oss.



De man viel bij alle overvallen het pand binnen waarop hij geld eiste. In de meeste gevallen had hij een muts met dreadlocks op en bedreigde hij de medewerkers met een vuurwapen. Eén keer deed hij dit met een mes.



De rechtbank heeft hem de maximale straf opgelegd omdat de verdachte in het verleden eerder is veroordeeld voor woningovervallen, afpersing, diefstallen met geweld, mishandeling, een poging tot doodslag en het medeplegen van moord.