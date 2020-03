In de afgelopen acht jaar zijn in Nederland meer dan een miljoen dieren om het leven gekomen bij stalbranden, blijkt woensdag uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico. Van 2016 tot en met 2019 kwamen ruim 2,5 keer zoveel dieren om het leven bij een stalbrand dan in de vier jaar daarvoor.

Tussen 2012 en 2016 ging het om ruim 285.000 bij stalbranden omgekomen dieren en in de periode daarna om ruim 735.000. Ook het aantal verstikkingen neemt toe. Bij zes stalbranden stierven in totaal 150.000 dieren door verstikking.

In 2019 brandden er in totaal 41 stallen af, tegenover 21 in 2012. Vooral in megastallen voor kippen en varkens braken vorig jaar branden uit. Megastallen zijn stallen met meer dan 120.000 kippen of 7.500 varkens.

In megastallen voor varkens ontstaan ruim zeven keer zo vaak branden waarbij dieren omkomen als in reguliere stallen. In megastallen voor kippen breekt zelfs twaalf keer zo vaak brand uit als in kleinere stallen. 1 op de 32 megastallen voor kippen en varkens is sinds 2017 afgebrand. Bij gewone stallen ging het om 1 op de 323.

Volgens Investico branden relatief meer megastallen af, doordat de brandveiligheidseisen voor deze stallen achterblijven bij de eisen voor reguliere stallen. Bovendien komen er steeds meer megastallen bij.

Een in 2012 door de regering ingestelde commissie moet zorgen voor een sterke daling van het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt. Volgens Investico duiden de genoemde cijfers erop dat het werk van commissie mislukt is.