Een nieuw veiligheidsplan van de gemeente Rotterdam dat woensdag ingaat, moet de middelbare scholen en mbo's in de stad veiliger maken, schrijft Trouw woensdag. Het plan wordt in werking gesteld zodra de scholen weer opengaan.

In totaal worden vijftien maatregelen genomen. Voor welke scholen dezen gaan gelden, wil de gemeente niet zeggen.

Het plan is een reactie op de toename van steekincidenten waar minderjarigen van worden verdacht. "Deze daden zijn niet schoolgericht, maar scholen voelen wel de gevolgen", stelt wethouder Said Kasmi (Onderwijs) in gesprek met Trouw. Hij benadrukt dat zowel slachtoffers als daders op school zitten en de instellingen een noodzaak voelen iets daaraan te doen.

Volgens de gemeente waren er vorig jaar 93 steekpartijen, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Van die 93 steekincidenten was de dader in 21 gevallen minderjarig.

Extra toezicht

Op scholen die door het eigen bestuur als problematisch worden beschouwd, wordt extra toezicht gehouden. Ook krijgen de instellingen subsidie om leerlingen en docenten om te leren gaan met agressie.

Het toezicht is er onder meer op gericht om rondhangende drugsdealers of loverboys tegen te gaan. Boa's, politieagenten en de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het toezicht.

Eerder in februari nam de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb al maatregelen om het geweld in te dammen. Zo krijgen ouders van kinderen die voor de tweede keer met een mes op zak worden aangehouden, een boete van 2.500 euro.