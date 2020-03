De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdag vier jaar cel opgelegd aan Yassine A. voor het bezit van een geladen raketwerper in een garagebox in Amsterdam. Ook moet hij het restant van een oude straf volledig uitzitten.

De man kwam in beeld bij de politie na een tip dat er een aanslag beraamd zou worden op John van den Heuvel. De verslaggever van De Telegraaf wordt al langere tijd zwaar beveiligd.

Bij doorzoeking van de kelderbox van de woning van de vriendin van A. werd een raketwerper aangetroffen met daarin een brisantgranaat. De granaat heeft een bereik van 1.280 meter en kan tot 30 centimeter gepantserd metaal doordringen.

"Het wapen was klaar voor gebruik en de rechtbank gaat er dan ook van uit dat de raketwerper op enig moment gebruikt zou gaan worden", aldus de rechter. Voor de verdenking dat A. plannen had om Van den Heuvel te vermoorden, is geen bewijs gevonden en hij werd daar dan ook niet voor vervolgd.

Wel is de 31-jarige man eveneens schuldig bevonden aan het bezit van zeventig patronen en ruim 266 gram cocaïne, die werden aangetroffen in een garage in Lijnden die door A. werd gehuurd.

De man werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor zijn aandeel in een mislukte overval op een Rabobank-vestiging in Driebergen in mei 2011. Hij kwam voorwaardelijk vrij, maar moet het restant van drie jaar van deze straf nu volledig uitzitten.