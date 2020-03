De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond op Schiphol een Kroaat opgepakt nadat hij aan boord van een vertrekkend vliegtuig had geroepen dat hij een bom bij zich had. Later bleek dat het ging om een valse bommelding.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee konden crewleden en de passagiers de uitspraak van de man duidelijk horen. Stafleden van de luchtvaartmaatschappij hebben hem daarna uit het vliegtuig gezet.

De 34-jarige man riep meermaals dat het "om een grap ging" en weigerde mee te werken. Toegesnelde agenten van de marechaussee hebben hem na een worsteling geboeid afgevoerd. Om zijn bagage met een speurhond te controleren, moest een deel van de pier worden afgezet. De hond sloeg echter nergens op aan.

Het is momenteel nog niet duidelijk welke straf de Kroaat riskeert. "In samenwerking met het Openbaar Ministerie worden vaak forse boetes opgelegd", kan de woordvoerder melden.

Om privacyredenen wordt niet bekendgemaakt om welke luchtvaartmaatschappij het ging. Het toestel vertrok uiteindelijk met "hooguit een paar minuten vertraging" naar de eindbestemming in Ierland.