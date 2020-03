De Inspectie SZW doet onderzoek naar een ongeval in een kindcentrum in Steenwijk. Volgens RTV Oost overleed een vijfjarig meisje nadat zij per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen was gebracht.

De directeur van het kindcentrum aan de Wilhelminastraat bevestigt in gesprek met de regionale zender dat het meisje aan haar verwondingen is overleden.

In het pand werden werkzaamheden uitgevoerd. Het vermoeden is dat een nieuwe draadstaaldeur die tegen de muur stond omgevallen is en op het meisje terecht gekomen is.

De Inspectie SZW doet geen mededelingen over het ongeval. De waakhond start alleen een onderzoek bij een ongeval met dodelijk of ernstig letsel.