Dinsdag blijft het droog en breekt de zon door in het zuiden van het land. 's Ochtends is er nog kans op een lokale mistbank, maar dit trekt weg in de loop van de ochtend.

De temperaturen stijgen 's middags naar 10 tot 15 graden Celsius.

Aan zee kan er een vrij krachtige zuidwestenwind waaien. In de rest van het land is de wind zwak tot matig.