De politie heeft maandag een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige man uit Zandvoort, wiens lichaam zaterdag in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen werd gevonden.

Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen.

Agenten troffen de personenauto met daarin het lichaam van de Zandvoorter ten zuiden van de Breukelerbrug aan, nadat zij een melding hadden gekregen over een "verdachte situatie" bij dat gedeelte van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Ondanks de aanhouding is de politie nog steeds op zoek naar passanten of schippers die tussen vrijdag en zaterdagochtend iets opvallends hebben gezien of gehoord in de buurt van het kanaal.

De toedracht van het incident is nog niet bekend.