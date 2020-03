Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) heeft maandag een zogenaamde corona-check applicatie voor inwoners van de gemeente Amsterdam geïntroduceerd. De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

Met behulp van de gratis OLVG Corona Check applicatie heeft het ziekenhuis onder andere contact met coronapatiënten.

Daarnaast kunnen mensen in de applicatie hun klachten, die mogelijk wijzen op het coronavirus, laten beoordelen.

Mensen melden zich aan via de website moeten hun leeftijd en postcode invullen. Vervolgens vraagt de app aan de gebruiker om dagelijks een aantal zaken te monitoren, bijvoorbeeld symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, koorts en hoesten.

Op basis van deze antwoorden beoordeelt een medisch team van het ziekenhuis of en welke zorg nodig is. Indien nodig, wordt er binnen 24 uur telefonisch of via de applicatie contact opgenomen.

De app is geïntroduceerd om zo te voorkomen dat de zorg in Amsterdam vastloopt. Ook moet het bijdragen aan een betere voorziening van de juiste zorg en hulp bij vragen.

De app is momenteel beschikbaar voor alle inwoners van Groot-Amsterdam met een postcode tussen de 1000 en 1119. Dit gebied wordt mogelijk later uitgebreid. Op smartphones en tablets met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger kan de applicatie gedownload worden.

Het ziekenhuis benadrukt dat de app geen vervanging is van reguliere zorg of spoedzorg.