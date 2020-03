De komende dagen wordt een lenteachtige periode verwacht met zonnige periodes, weinig wind en temperaturen die kunnen oplopen tot 18 graden, meldt weerbureau Weerplaza maandag. Woensdag wordt de zachtste dag van de week. Donderdag draait de wind en komt er met een noordelijke tot oostelijke koude luchtstroom een einde aan de lenteachtige periode.

De komende dagen kenmerken zich door een afwisseling van bewolking en zon, een matige zuidwestenwind en temperaturen van zo'n 10 tot 15 graden, zegt meteoroloog Wilfred Jansen van Weerplaza. Hoewel de lucht maandagavond wat zal dichttrekken, stelt de regen die kan vallen niet veel voor.

"De zachtste dag van de week is woensdag. De temperaturen variëren dan van 12 tot 18 graden in het zuiden van Nederland. Aan de kust wordt het wel een paar graden kouder", aldus Jansen. Het is goed weer om buiten te zitten. "En zolang we nog niet binnen hoeven te blijven, is een wandeling met dit weer ook zeker niet verkeerd."

Het mooie weer is van korte duur: donderdag draait de warme zuidelijke wind en komt er een koude luchtstroom richting het land. Daarmee neemt de kans op regen aan het einde van de week ook toe. In het weekend blijft het wel droog, maar liggen de temperaturen een stuk lager dan de lenteachtige temperaturen waar we deze week op worden getrakteerd.

De eerste modellen laten echter wel zien dat de zuidelijke wind na het weekend weer terugkeert. "Doordat er een hogedrukgebied in de buurt van het land is, heeft het er alle schijn van dat we rustig weer krijgen, het droog gaat blijven en er alle ruimte is voor de zon."