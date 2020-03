Thijs H., de man die wordt vervolgd voor het doodsteken van drie wandelaars in Scheveningen en Heerlen, heeft "niet moedwillig zijn behandelaars misleid". Dit bepleit zijn advocaat Serge Weening maandag tijdens een zitting bij de rechtbank in Maastricht.

In meerdere media verscheen vorige week een deel van het rapport van een onafhankelijke commissie die op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek deed naar de maanden voorafgaand aan de fatale steekpartijen.

H. werd toen namelijk al behandeld in de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht. Er werd onderzocht of zijn behandelaars fouten hadden gemaakt. Op basis van deze brief en het rapport werd gesteld dat de man "zijn behandelaars om de tuin had geleid", waardoor zijn psychose niet werd opgemerkt.

Weening stelt op de zitting dat dit echter niet het geval is. De behandelaars hebben gesteld dat ze "mogelijk zijn misleid", maar zeggen nu volgens de advocaat dat H. dit zeker niet moedwillig heeft gedaan.

Deskundigen constateerden al eerder dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is en handelde vanuit een psychose. Het Openbaar Ministerie (OM) laat extra onderzoek uitvoeren naar deze lezing, onder meer door extra verhoren in te lassen. Dit komt omdat op de computer van de man zoektermen als "hoe gedraag ik me als psychopaat" zijn aangetroffen.

Verdachte zelf niet aanwezig bij zitting

De 28-jarige H. heeft tijdens eerdere zittingen al uitgelegd dat hij "opdrachten kreeg van kentekens en nieuwsberichten". Als hij geen drie mensen zou doden, zou zijn familie wat overkomen.

H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man op Brunssummerheide bij Heerlen.

In Maastricht vond de laatste zitting plaats voor de rechtbanken tot 4 april op slot gaan. Alleen urgente zittingen vinden plaats. Er mag geen publiek bij aanwezig zijn. Bij de zitting in de zaak-Thijs H. waren weinig mensen aanwezig, ook de verdachte zelf bleef weg.

De zaak zou vanaf 22 juni meerdere dagen inhoudelijk behandeld moeten worden. Het requisitoir staat gepland voor 30 juni. Of dit gehaald gaat worden, moet nog blijken.