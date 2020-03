De dode man die zaterdag in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen werd gevonden, is een 33-jarige man uit Zandvoort die al werd vermist. De man is door geweld omgekomen, meldt de politie zondag.

Zaterdag rond 11.00 uur reageerde de politie op een melding van een verdachte situatie bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit leidde tot de vondst van een personenauto in het water, ten zuiden van de Breukelerbrug.

Duikers van de Dienst Speciale Interventies gingen te water om onderzoek te doen, waarna zij het lichaam aantroffen. Rechercheurs deden uitgebreid sporenonderzoek ter plaatse.

De politie vermoedt dat er een misdrijf is gepleegd en zoekt getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over het incident. Ook zouden schippers mogelijk meer hebben gezien.

Vooralsnog is de mogelijke toedracht van het incident nog niet bekend.