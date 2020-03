Duikers van de politie hebben een stoffelijk overschot in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal gevonden, meldt de politie van Utrecht zaterdagavond. De politie gaat uit van een misdrijf.

In het kanaal bij Breukelen werd zaterdagmiddag een personenauto gevonden, waarna duikers van de Dienst Speciale Interventies van de politie het water in gingen voor onderzoek.

De recherche kwam ook ter plaatse en heeft daar uitgebreid onderzoek gedaan.

Over de mogelijke toedracht van het vermeende misdrijf is nog niets bekend, evenals over de identiteit van het slachtoffer.