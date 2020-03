De politie heeft drie personen aangehouden nadat er zaterdagmiddag een man is overleden aan een schotwond in een woning aan de Lorentzlaan in Amsterdam-Oost.

Rond 14.50 uur kreeg de politie een melding over een gewonde man in een woning aan de Lorentzlaan. Toen de agenten ter plaatse kwamen bleek het slachtoffer een schotwond in zijn hoofd te hebben.

Hulpdiensten probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed desondanks aan zijn verwondingen.

Agenten hielden later die middag drie personen van 22, 23 en 24 jaar oud aan. Zij waren in de woning ten tijde van het incident en worden verdacht van mogelijke betrokkenheid.

De recherche is een onderzoek naar de schietpartij gestart.