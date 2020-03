De politie heeft in de Friese plaats Koarnjum diverse persoonlijke bezittingen van Karin Grijpstra (55) gevonden tijdens zoekacties. Het lichaam van de vrouw is 23 februari aangetroffen in het water nabij haar woning. Er wordt vermoed dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Zowel donderdag als vrijdag is het water en het gebied rondom de vindplaats van de vrouw "minutieus doorzocht". De aangetroffen spullen zullen onderzocht worden op sporen.

De vrouw, die in het dorp zeer geliefd was, liet aan het begin van de nacht nog de hond van het gezin uit toen ze vermist raakte. Het was haar gewoonte om op een dergelijk tijdstip nog even naar buiten te gaan met de hond.

Het dier is op eigen houtje weer terug naar huis gekomen, het lichaam van de vrouw werd de volgende ochtend aangetroffen.

Hoewel de politie meerdere tips heeft ontvangen, is de zaak nog niet opgelost. Dinsdag wordt het misdrijf weer behandeld in het programma Opsporing Verzocht.