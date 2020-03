Dit weekend is het op de meeste momenten droog. Regelmatig schijnt de zon, hoewel er ook af en toe enige mist, bewolking of regen is. Zondag is de temperatuur zeer aangenaam. Het kan lokaal mogelijk zestien graden worden.

Zaterdag begint met regelmatig wat zon in de ochtend. Er kan enige mist hangen, maar die klaart snel op. In de middag hangt er wat stapelbewolking. Lokaal kan er enige regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De kans op regen is het grootst in het westen van het land.

De temperatuur is maximaal 11 graden. Er staat een zuidelijke wind die gedurende de dag toeneemt naar matig. Aan zee is deze vrij krachtig. Het is gemiddeld windkracht 4.

Zondag is het overwegend droog. Ook dan komt af en toe de zon door, maar er zijn opnieuw ook wolkenvelden. Het wordt gemiddeld tussen de 12 en 15 graden. Lokaal kan de temperatuur zelfs oplopen tot 16 graden. Er staat een zuid tot zuidwestenwind met gemiddeld windkracht 5. De wind is matig tot vrij krachtig aan zee. Bij de wadden kan de zuidenwind zelfs hard zijn.

Na het weekend blijft het nog enkele dagen droog en regelmatig zonnig. Vanaf woensdag is er weer kans op regen.