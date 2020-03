Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen tot veertien jaar geëist tegen een groep van drie mannen voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne. Onder hen de corrupte douanier Gerrit G. die de hoogste straf tegen zich hoorde eisen voor het bewust doorlaten van de drugs.

G. werd in 2015 aangehouden en bekende vrijwel direct zijn rol bij het doorlaten van cocaïne in de Rotterdamse haven. In zijn functie als douanier kon hij containers zogenaamd op wit zetten. Dat betekende dat ze niet gecontroleerd hoefden te worden.

Bij doorzoeking van de woning van G. trof de politie meer dan 1 miljoen euro geld aan contant geld aan. In totaal zou de douanier minstens 3,5 miljoen euro hebben verdiend met het doorlaten van cocaïne. Een bedrag dat hij geheel moet terugbetalen.

"Een douanebeambte op een cruciale plek in de haven die gezwicht was voor het grote geld", aldus de advocaat-generaal. "En die de deur voor de invoer van cocaïne wagenwijd heeft opengezet."

Volgens het OM begon het bij verdachte René F.

Het begon volgens het OM allemaal met verdachte René F. Hij zou douanier G. hebben benaderd, hebben overgehaald mee te werken aan de drugstransporten en hebben geïntroduceerd bij andere verdachten. Voor hem is een celstraf van vier jaar gevraagd. Een straf die de rechtbank eerder aan hem oplegde.

Een van de personen bij wie G. werd geïntroduceerd, is Dennis van den Berg (achternaam op eigen verzoek). Hij hoorde een celstraf van elf jaar tegen zich eisen en het uitzitten van twee eerdere voorwaardelijke gevangenisstraffen.

Volgens het OM is Van den Berg betrokken bij de invoer van meerdere partijen cocaïne (foto) en het witwassen van de opbrengsten daarvan.

Van den Berg wordt beschouwd als het eigenlijke doel van een vergismoord waarbij de onschuldige Rob Zweekhorst werd doodgeschoten op 1 januari 2014.

Ook F. is doelwit geweest van een liquidatiepoging, maar wist ondanks zijn verwondingen te ontkomen. Beide incidenten zouden te maken hebben met de handel in drugs waar ze bij betrokken waren.

Het is nog onbekend wanneer het hof Den Haag uitspraak doet.