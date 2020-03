Vanaf vrijdag is al op een aantal wegen in Nederland de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur ingegaan. Rijkswaterstaat is nog tot 16 maart bezig om op alle wegen extra borden te plaatsen of tape weg te halen.

Overal in Nederland wordt de snelheid tussen 6.00 en 19.00 uur verlaagd naar 100 kilometer per uur. In de avond en nacht mag nog wel 130 kilometer per uur worden gereden waar dat eerder ook was toegestaan.

De verlaging van de maximumsnelheid per uur geldt vanaf het moment dat het bord er staat. Zodra de borden zichtbaar zijn, kunnen automobilisten dus al worden bekeurd als zij zich niet aan de maximumsnelheid houden.

De regering besloot in november vorig jaar de snelheid te verlagen vanwege de stikstofuitstoot en -neerslag. Door de maatregel krijgt de bouw meer ruimte om projecten te hervatten.

In totaal moeten ruim vierduizend borden aangepast worden. De hele operatie kost 19 miljoen euro.