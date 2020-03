De dag begint bewolkt met veel buien in het hele land. Daar kunnen ook hagel- of onweersbuien tussen zitten. In het noorden van het land geldt in de vroege ochtend code geel vanwege harde windstoten.

De rest van de dag blijft er een flinke noordwestenwind staan. Later wordt het vanuit het noorden droog en kan zelfs de zon gaan schijnen.

Het wordt niet warmer dan 9 graden.



In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het droog en kan de temperatuur op sommige plekken dalen naar rond het vriespunt.

In het weekend worden veel zonnige periodes verwacht.