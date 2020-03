Nederlandse hogescholen en universiteiten bieden deze maand vanwege de uitbraak van het coronavirus geen fysiek onderwijs meer aan. Ook gaan tentamens in collegezalen niet door en worden andere onderwijsactiviteiten afgelast. Zo melden de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen donderdag.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen laat in een reactie weten: "Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit."

Het advies van premier Mark Rutte luidde eerder op donderdag al dat universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk online colleges moesten aanbieden. De Vereniging van Universiteiten meldt in een persbericht dat stageactiviteiten wel kunnen doorgaan. De stagiair en de stageverlener moeten dan zelf de situatie beoordelen.

Wat de universiteiten en hogescholen gaan doen om toch onderwijs te kunnen aanbieden, is nog niet bekend. Dit moet per onderwijsinstelling worden bekeken. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in gesprek met het AD gezegd te zullen inzetten op online onderwijs. De universiteit zou hier echter naar eigen zeggen nog niet klaar voor zijn. De Rotterdamse universiteit telt in totaal zo'n 32.000 studenten.

Premier Rutte kondigde eerder op donderdag nieuwe maatregelen voor heel Nederland aan. Zo worden alle evenementen met meer dan honderd bezoekers in heel Nederland afgelast. De maatregelen blijven in ieder geval tot 31 maart van kracht.

