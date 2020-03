Van de drie mannen die maandagavond met een geladen wapen werden opgepakt voor de ingang van Schiphol, wordt er momenteel één vervolgd, bevestigt een woordvoerder van de marechaussee donderdag in gesprek met NU.nl. Hij zit vast op verdenking van verboden wapenbezit en wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere twee verdachten zijn vrijgelaten.

De drie Amsterdammers oogden volgens de marechaussee "nerveus" toen zij staande werden gehouden. De bijrijder zou geprobeerd hebben om de tas met het wapen op de achterbank te gooien en uit te stappen.

Het is niet duidelijk of de negentienjarige bijrijder degene is die nog vastzit. Volgens de woordvoerder zijn de vrijgelaten mannen van negentien en twintig jaar oud nog wel verdachten in het onderzoek.

De marechaussee onderzoekt nog waarom het drietal een geladen wapen mee had naar de luchthaven en wie de eigenaar van het pistool is. Ook is nog niet duidelijk waarom het trio bij Schiphol was.

Dat zo vlak bij Schiphol verdachten met een vuurwapen worden opgepakt, is volgens de woordvoerder "erg opmerkelijk". Het Team Vervolg Onderzoeken (TVO) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) doet nader onderzoek.