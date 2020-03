Het aantal steekincidenten met minderjarigen in de regio Rotterdam is in 2019 bijna verdubbeld ten opzichte van 2018. Dat schrijft de NOS. In 2018 waren er 19 steekincidenten met minderjarigen, in 2019 steeg dit aantal naar 36.

Het aantal minderjarige verdachten kan nog hoger zijn, zegt een woordvoerder tegen de omroep. "Er zijn namelijk ook zaken waarbij twee daders gestoken hebben."

Ook in Amsterdam is het aantal minderjarige verdachten bij wapenincidenten gestegen. In 2017 werden 209 jongeren verdacht van een wapenincident, in 2019 waren dit er 320, schrijft de NOS. Dit zijn niet alleen jongeren die bij steekincidenten zijn betrokken, maar ook jongeren die gebruik hebben gemaakt van een vuurwapen of een stroomstootwapen.

Jeugdcriminaliteit neemt toe

Het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven nam in 2019 met 4 procent toe. Vooral het aantal incidenten met jonge daders is toegenomen. Met name vanuit Amsterdam en Rotterdam ontving de politie signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen.

"De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden", zei korpschef Erik Akerboom als reactie op de cijfers. Hij benoemt dat ouders, scholen, gemeenten en de politie de problemen samen moeten aanpakken.