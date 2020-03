Syrische statushouders willen graag inburgeren, maar lopen vast in de Nederlandse bureaucratie en taalscholen die niet goed presteren. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De onderzoekers spraken 49 Syrische statushouders die zich na 2014 in Nederland vestigden en vroegen ze naar hun ervaringen met het participatiebeleid in het land.

Deze statushouders willen graag inburgeren, wat volgens de onderzoekers onder meer bleek uit de tijd die ze steken in het leren van de Nederlandse taal. Ze zien het leren van de Nederlandse taal als een voorwaarde voor goede inburgering.

Het leren van de taal wordt bemoeilijkt door de markt van de taalscholen. Het is voor de Syriërs, die nieuw zijn in het land en de taal nog niet spreken, lastig om een taalschool te kiezen. Ook laat de kwaliteit van de taalscholen vaak te wensen over: zo bieden de taalscholen te weinig contacturen aan en stellen de Syriërs vraagtekens bij de kwaliteit van de docenten.

De statushouders vragen zich ook af of het A2-niveau Nederlands dat ze leren wel voldoende is om goed in te kunnen burgeren.

Diploma's niet erkend of ondergewaardeerd

Daarnaast snappen de Syriërs het spreidingsbeleid in Nederland niet. Uit het rapport van SCP blijkt dat ze zouden willen dat er bij de toewijzing van de woonplaats meer rekening wordt gehouden met de leefstijl en vaardigheden.

Door het spreidingsbeleid hebben de statushouders het gevoel dat ze zelf weinig vorm kunnen geven aan hun participatie in Nederland. Zo lopen ze vast in het zoeken van werk omdat in het Nederlandse bureaucratische systeem veel nadruk wordt gelegd op het hebben van de juiste papieren. Vanwege hun oorlogsverleden hebben veel Syriërs geen papieren, of worden hun diploma's ondergewaardeerd hier niet erkend.

Omdat de Syriërs wel druk ervaren om diploma's te halen en werk te hebben, nemen ze hierdoor examens op een lager niveau af of nemen ze lager gekwalificeerd werk aan.

Ondanks de kritieken zijn de statushouders ook tevreden over bepaalde aspecten van het participatiebeleid. Zo vinden ze de beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen in het land goed, en roemen ze het ontbreken van corruptie in Nederland.