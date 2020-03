Meld Misdaad Anoniem (M.) kreeg in 2019 bijna vijfduizend tips binnen over de handel in harddrugs en zo'n duizend meldingen over witwassen en illegaal verkregen vermogen. Volgens het meldpunt gaat het om een absoluut record: nog niet eerder kwamen er zo veel tips over dergelijke zaken binnen.

Het aantal meldingen over witwassen lag 44 procent hoger dan voorgaande jaren, terwijl de verkoop van drugs als cocaïne, heroïne en GHB liefst 30 procent vaker werd getipt.

M. stuurde in het afgelopen jaar bijna 17.000 keer bruikbare tips door naar de politie of een andere opsporingsinstantie. Dat leidde vervolgens tot 2.200 arrestaties, onderscheppingen van enorme ladingen xtc-pillen en cocaïnetransporten, de inbeslagname van ten minste 200 vuurwapens en de ruiming van 452.222 hennepplanten die een straatwaarde van 45 miljoen euro hebben.

Volgens de NOS kwamen er relatief minder meldingen uit de Randstad, terwijl in Zeeland, West-Brabant, Limburg en Noord-Nederland naar verhouding van het aantal inwoners het meest werd getipt.

M.-woordvoerder Marc Janssen vertelt dat de meldingen die uit die regio's binnenkomen heel divers zijn: "Het loopt uiteen van informatie over de georganiseerde criminaliteit tot bezorgdheid over lokale drugshandel."