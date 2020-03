In het noorden van het land begint de dag wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Later in de ochtend klaart het daar het op, net als in de rest van het land.

Het wordt maximaal 10 graden.

Later op dag kunnen er weer fikse buien vallen, met zelfs af en toe een hagel- of onweersbui. Daarbij kunnen ook harde windstoten voorkomen tot 70 kilometer per uur.



Ook vrijdag wordt het weer wisselvallig, in het weekend is er meer ruimte voor de zon.