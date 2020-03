Een 33-jarige man uit de Limburgse plaats Venray is dinsdag aangehouden, omdat hij minderjarigen zou hebben gedwongen tot het maken van onzedelijke opnames. Tegen de man, die als vrijwilliger actief was bij twee stichtingen die met minderjarigen werken, zijn inmiddels vijftien aangiftes ingediend.

De dader benaderde de veelal kwetsbare minderjarigen via WhatsApp en chatprogramma's, chanteerde ze en dwong ze uiteindelijk om onzedelijke foto's of filmpjes van zichzelf te maken. Ook zou hij zelf opnames van de jongeren hebben gemaakt. Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de verdachte hierbij professioneel te werk is gegaan, stelt de politie.

Het merendeel van de aangiftes komt van jongeren die betrokken zijn bij de stichtingen waar de verdachte als vrijwilliger actief was. De beide stichtingen en de ouders van de jongeren die bij de stichtingen zijn betrokken, zijn van de aanhouding op de hoogte.

In verband met de leeftijd van de slachtoffers wil de politie niet zeggen of er meer aangiftes tegen de man worden verwacht.

Verdachte was al eerder aangehouden

De omvang van de zaak werd duidelijk na onderzoek naar enkele computers, telefoons en simkaarten van de verdachte. Deze werden in beslag genomen toen hij in januari werd aangehouden. De politie wil niets kwijt over zijn aanhouding, alleen dat hij hierna een beperkende maatregel opgelegd kreeg. Dit zou de kans op herhaling kleiner maken en de veiligheid van de betrokkenen waarborgen.

Na het onderzoeken van de apparaten zag de politie genoeg redenen om de verdachte weer aan te houden. Hij wordt later deze week voorgeleid.